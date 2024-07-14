Олег Мельниченко вручил награды лауреатам лермонтовской премии Культура

Пенза, 14 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в 53-м всероссийском лермонтовском празднике поэзии, посвященном 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова и 85-й годовщине создания государственного музея-заповедника «Тарханы», который прошел в минувшую субботу, 13 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона отметил, что Михаил Лермонтов был не только выдающимся поэтом, но и отважным воином, отстаивающим интересы Отчизны.

«Это великий гражданин, человек, который любил нашу страну, любил нашу Россию всем сердцем. Лермонтов оставил глубокий след в мировой культуре. Для нас очень важно сохранять его творческое наследие, передавать эту память новым поколениям россиян, распространять по всему постсоветскому пространству. Очень приятно, что к нам сегодня приехали наши друзья из Республики Беларусь», — сказал Олег Мельниченко.

Он поблагодарил за добросовестный труд сотрудников музея-заповедника, сохраняющих уникальную атмосферу «Тархан», и вручил награды лауреатам ежегодной лермонтовской премии.

В номинации «За достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание», отмечены москвич Владислав Маленко за сборник «Электрические стихи» и сердобчанин Михаил Рудаков за книгу стихов «Вешки».

В номинации «За вклад в культурно-просветительскую деятельность» награжден Павел Тачков за музыкально-поэтический спектакль «Алена»» по произведению Михаила Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Лауреатами премии имени М.Ю. Лермонтова для молодых писателей, поэтов и художников стали Валерия Макарова за сборник рассказов и повестей «Светотень» и Наталья Иванова за картину «Вечерний звон над Пензой» и персональные художественные выставки, сообщает пресс-служба облправительства.