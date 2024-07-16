В органном зале пензенской филармонии прозвучат саундтреки к отечественным и зарубежным фильмам Культура

Пенза, 16 июля 2024. PenzaNews. Солист белгородской государственной филармонии Тимур Халиуллин представит программу «Киноорган» в органном зале пензенской областной филармонии 1 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

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«Музыкант исполнит захватывающие саундтреки из культовых голливудских кинокартин и любимых отечественных фильмов. Прозвучат как классические органные произведения, созданные задолго до появления кинематографа и использованные режиссерами в своих картинах, так и музыка современных композиторов, написанная специально для кино. В программе — авторские импровизации и органные переложения музыки из фильмов «Солярис», «Ирония судьбы», «Малефисента», «Миссия невыполнима», «Гарри Поттер», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря» и многие другие», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что во время концерта Тимур Халиуллин расскажет интересные факты о композиторах и исполняемых произведениях.