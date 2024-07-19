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Мельниченко поручил Бычкову держать на контроле ход работ по модернизации учреждений культуры в Пензенской области

15:05 | 19.07.2024 | Культура

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Пенза, 19 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил министру культуры и туризма региона Сергею Бычкову держать на контроле ход работ по модернизации учреждений культуры.

Мельниченко поручил Бычкову держать на контроле ход работ по модернизации учреждений культуры в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Мы активно восстанавливаем и строим новые объекты культуры, ежегодно направляя для решения этой задачи средства из регионального бюджета. Нас также поддерживает федеральный центр. Поручил министру культуры и туризма Пензенской области Сергею Вячеславовичу Бычкову держать на тщательном контроле качество и сроки выполнения работ», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу,19 июля.

По его словам, за три года на территории субъекта федерации приведено в порядок более 30 объектов, в 24 — обновлена материально-техническая база.

«В этом году капремонт должен завершиться в трех домах культуры — в Сердобске и Башмаковском районе, а также в школе искусств Сосновоборского района. В Средней Елюзани планируем закончить строительство нового двухэтажного клуба. 10 сельских ДК получат современное оснащение», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что «модернизация учреждений культуры — это создание новых возможностей для развития творчества жителей Пензенской области, организации их досуга, воспитания подрастающего поколения».

«Культура улучшает нашу жизнь, делает ее более яркой и насыщенной. Поэтому так важно, чтобы и в областном центре, и в районах области учреждения культуры были красивыми, комфортными и оснащенными современным оборудованием», — отметил он.

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