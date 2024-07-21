В «Спутнике» прошел областной праздник татарской культуры «Сабантуй» Культура

Пенза, 21 июля 2024. PenzaNews. Областной праздник татарской культуры «Сабантуй» прошел на фонтанной площади в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в минувшую субботу, 20 июля.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе официальной части мероприятия за вклад в социально-экономическое развитие региона почетными грамотами и благодарностями были награждены труженики сельского хозяйства, представители образования, здравоохранения, культуры и сферы торговли.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей были отмечены шесть многодетных семей.

В концертной программе приняли участие заслуженные артисты Татарстана Булат и Диля Нигматуллины. Кроме того, на сцене выступили творческие коллективы из районов Пензенской области и Азнакаевского района Татарстана.

В рамках мероприятия на набережной «Спутника» работала спортивная площадка, где были организованы соревнования по армрестлингу и борьбе корэш, а также традиционные татарские народные игры — разбивание кувшинов, бег с ведрами, наполненными водой, бой на бревне с мешками и бег в мешках.

Помимо этого, все желающие могли приобрести изделия декоративно-прикладного творчества и попробовать блюда татарской национальной кухни, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.