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В пензенском драмтеатре отшлифовали паркетную доску на большой сцене

16:03 | 25.07.2024 | Культура

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Пенза, 25 июля 2024. PenzaNews. Паркетная доска на большой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского отшлифована впервые с момента строительства здания, в котором располагается учреждение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В пензенском драмтеатре отшлифовали паркетную доску на большой сцене

Фото: Pnzreg.ru

«Площадь работ составила почти 600 кв. метров», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что шлифовка осуществлялась на протяжении двух недель.

«Мастера старались добиться максимальной ровности поверхности доски. Для этого использовали наждачную бумагу разной зернистости», — поясняется в сообщении.

В тексте отмечается, что еще одним важным этапом подготовки театра к новому сезону станет профилактический ремонт трехтонной люстры, который традиционно проводят в августе.

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