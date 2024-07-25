В пензенском драмтеатре отшлифовали паркетную доску на большой сцене
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Пенза, 25 июля 2024. PenzaNews. Паркетная доска на большой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского отшлифована впервые с момента строительства здания, в котором располагается учреждение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Фото: Pnzreg.ru
«Площадь работ составила почти 600 кв. метров», — уточняется в тексте.
В нем добавляется, что шлифовка осуществлялась на протяжении двух недель.
«Мастера старались добиться максимальной ровности поверхности доски. Для этого использовали наждачную бумагу разной зернистости», — поясняется в сообщении.
В тексте отмечается, что еще одним важным этапом подготовки театра к новому сезону станет профилактический ремонт трехтонной люстры, который традиционно проводят в августе.