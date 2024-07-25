В пензенском драмтеатре отшлифовали паркетную доску на большой сцене Культура

Пенза, 25 июля 2024. PenzaNews. Паркетная доска на большой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского отшлифована впервые с момента строительства здания, в котором располагается учреждение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Площадь работ составила почти 600 кв. метров», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что шлифовка осуществлялась на протяжении двух недель.

«Мастера старались добиться максимальной ровности поверхности доски. Для этого использовали наждачную бумагу разной зернистости», — поясняется в сообщении.

В тексте отмечается, что еще одним важным этапом подготовки театра к новому сезону станет профилактический ремонт трехтонной люстры, который традиционно проводят в августе.