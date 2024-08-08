Памятник Савицкому демонтирован на территории губернаторского дома в Пензе Культура

Пенза, 8 августа 2024. PenzaNews. Памятник Константину Савицкому, располагавшийся на территории губернаторского дома в Пензе, демонтирован с целью проведения реставрации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого в четверг, 8 августа.

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«Константин Аполлонович Савицкий — академик живописи, талантливый педагог и общественный деятель, первый директор пензенского художественного училища и картинной галереи. Памятник выдающегося художника и педагога является символом уважения к его вкладу в искусство, образование и имеет очень интересную историю. Автором скульптуры является Елена Преображенская. Заказ на изготовление единственного в мире памятника К.А. Савицкому она получила еще в 80-х годах XX столетия», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что первоначально планировалось установить памятник у входа в здание картинной галереи, однако затем было решено разместить его правее — у елок.

«Но задумке не суждено было реализоваться. Более 20 лет скульптура находилась в запасниках галереи и в октябре 2011 года была установлена на территории губернаторского дома», — указано в сообщении.