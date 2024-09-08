Олег Мельниченко посетил Купринский литературный праздник Культура

Пенза, 8 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил 40-й Купринский литературный праздник в селе Наровчат.

Фото: Pnzreg.ru

«В день рождения писателя-земляка Александра Куприна посетил в Наровчате литературный праздник, который вот уже 40 лет проводится в Пензенской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 7 сентября.

«Мы знаем Александра Ивановича как писателя, офицера и гражданина нашей великой России. Куприн беззаветно любил Родину, посвящал ей свое творчество и завещал нам любить свою страну. 25 лет мы проводим Купринский творческий конкурс «Гранатовый браслет», призванный привлечь внимание к произведениям русского классика. В номинации «Литература» в этом году победил Александр Орлов из Москвы, а в номинации «Дизайн» — Мария Коцарева из города Симферополя. Поздравил лауреатов и вручил им награды. Пусть произведения нашего великого земляка вдохновляют новые поколения россиян», — добавил Олег Мельниченко.