Елена Володина и Сергей Суднев получат премии за достижения в педагогической деятельности Культура

Пенза, 3 октября 2024. PenzaNews. Преподаватель ДМШ №2 города Пензы Елена Володина и преподаватель пензенского музыкального колледжа имени А.А. Архангельского Сергей Суднев стали победителями конкурсов на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности в 2024 году, итоги которых подвело Минкультуры России.

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«В этом году на конкурс выдвинули 554 соискателя: 82 — от вузов, 106 — от училищ и 366 — от ДШИ. Для оценки кандидатов министерство культуры Российской Федерации сформировало специальную комиссию, в состав которой входят представители творческих и общественных объединений, руководители и преподаватели образовательных организаций, реализующих программы в области музыкального искусства. Комиссия оценивала кандидатов по трем критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях», — говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры России.

В нем добавляется, что победителями конкурсов стали 150 человек из 49 регионов страны.

Как следует из приказа ведомства, Елена Володина получит премию в размере 500 тыс. рублей, Сергей Суднев — 1 млн. рублей.