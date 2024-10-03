15:14:36 Четверг, 3 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Елена Володина и Сергей Суднев получат премии за достижения в педагогической деятельности

14:08 | 03.10.2024 | Культура

Печать

Пенза, 3 октября 2024. PenzaNews. Преподаватель ДМШ №2 города Пензы Елена Володина и преподаватель пензенского музыкального колледжа имени А.А. Архангельского Сергей Суднев стали победителями конкурсов на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности в 2024 году, итоги которых подвело Минкультуры России.

Елена Володина и Сергей Суднев получат премии за достижения в педагогической деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году на конкурс выдвинули 554 соискателя: 82 — от вузов, 106 — от училищ и 366 — от ДШИ. Для оценки кандидатов министерство культуры Российской Федерации сформировало специальную комиссию, в состав которой входят представители творческих и общественных объединений, руководители и преподаватели образовательных организаций, реализующих программы в области музыкального искусства. Комиссия оценивала кандидатов по трем критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях», — говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры России.

В нем добавляется, что победителями конкурсов стали 150 человек из 49 регионов страны.

Как следует из приказа ведомства, Елена Володина получит премию в размере 500 тыс. рублей, Сергей Суднев — 1 млн. рублей.

Читайте также
В Пензенской области мужчина угрожал убить супругу костылем В Пензенском районе выявлена незаконная рубка деревьев
Зареченский «Автотранс» сообщил об изменении графика движения дачных автобусов со 2 октября В Кузнецке начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама