Музейно-выставочный центр Заречного получил оборудование стоимостью более 7 млн. рублей Культура

Пенза, 12 октября 2024. PenzaNews. Музейно-выставочный центр города Заречного Пензенской области получил современное оборудование стоимостью более 7 млн. рублей в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«В фойе музея появился сенсорный информационный киоск с удобной и простой навигацией, благодаря чему посетители легко могут ознакомиться с информацией об истории музея, музейных экспозициях и предметах фондов, просмотреть актуальные афиши выставок, приобрести входные билеты онлайн и оставить обратную связь, заполнив электронную анкету», — сказано в тексте.

В нем указано, что в зале «Археология Пензенского края» размещена мультимедийная выставочная витрина, которая позволяет ознакомиться с предметами археологии и памятниками, расположенными на территории Заречного и области.

«Это оборудование дополняет экскурсионный материал, представляет фото, видео- и аудиоматериалы, графическую и текстовую информацию. Благодаря аудио- и видеогиду появилась возможность для самостоятельного посещения экспозиции», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что в рамках нацпроекта удалось технически модернизировать фондовые хранилища и экспозиционно-выставочные залы, которые дополнены современной системой музейного освещения, подвесными системами для картин и манекенами.