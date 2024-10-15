Отреставрирована написанная Михаилом Лермонтовым картина «Кавказский вид возле селения Сиони» Культура

Пенза, 15 октября 2024. PenzaNews. Музей-заповедник «Тарханы» организовал реставрацию написанной Михаилом Лермонтовым картины «Кавказский вид возле селения Сиони» к 210-летию со дня рождения поэта. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Это самая большая из дошедших до нас живописных работ Лермонтова, выполненных маслом. Интересна ее история. По легенде, поэт написал картину для своей бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, а та после гибели внука раздала все его вещи родным и близким. Этот пейзаж она подарила пензенским дворянам Кишенским, у которых его приобрели помещики Сазоновы. В 1896 году они передали полотно в дар открывшейся в Пензе библиотеке имени Лермонтова, чтобы «навсегда удержать картину в родной поэту Пензенской губернии». Так и случилось — в 1939 году картина вошла в золотой фонд лермонтовского музея», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 15 октября.

«Сегодня день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Это хороший повод перечитать его произведения, посмотреть картины, посетить музей-усадьбу «Тарханы». Бережное отношение к имени и наследию воспитанного на пензенской земле гения заложено в нас предками. Наша задача — сохранить эту память и передать ее новым поколениям», — подчеркнул Олег Мельниченко.