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Отреставрирована написанная Михаилом Лермонтовым картина «Кавказский вид возле селения Сиони»

11:12 | 15.10.2024 | Культура

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Пенза, 15 октября 2024. PenzaNews. Музей-заповедник «Тарханы» организовал реставрацию написанной Михаилом Лермонтовым картины «Кавказский вид возле селения Сиони» к 210-летию со дня рождения поэта. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Отреставрирована написанная Михаилом Лермонтовым картина «Кавказский вид возле селения Сиони»

Фото: T.me/omelnichenko

«Это самая большая из дошедших до нас живописных работ Лермонтова, выполненных маслом. Интересна ее история. По легенде, поэт написал картину для своей бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, а та после гибели внука раздала все его вещи родным и близким. Этот пейзаж она подарила пензенским дворянам Кишенским, у которых его приобрели помещики Сазоновы. В 1896 году они передали полотно в дар открывшейся в Пензе библиотеке имени Лермонтова, чтобы «навсегда удержать картину в родной поэту Пензенской губернии». Так и случилось — в 1939 году картина вошла в золотой фонд лермонтовского музея», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 15 октября.

«Сегодня день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Это хороший повод перечитать его произведения, посмотреть картины, посетить музей-усадьбу «Тарханы». Бережное отношение к имени и наследию воспитанного на пензенской земле гения заложено в нас предками. Наша задача — сохранить эту память и передать ее новым поколениям», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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