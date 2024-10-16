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В 2024 году новое оборудование получили 10 ДК в населенных пунктах Пензенской области с числом жителей до 50 тыс. человек

18:07 | 16.10.2024 | Культура

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Пенза, 16 октября 2024. PenzaNews. Десять домов культуры, которые расположены в населенных пунктах Пензенской области с числом жителей до 50 тыс. человек и ранее были капитально отремонтированы в рамках нацпроекта «Культура», получили новое оборудование в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В 2024 году новое оборудование получили 10 ДК в населенных пунктах Пензенской области с числом жителей до 50 тыс. человек

Фото: Pnzreg.ru

«В этом году оснащение коснулось 10 домов культуры. Во всех них на сегодняшний день монтаж оборудования завершен, творческие коллективы и зрители успели оценить преобразования», — проинформировал глава региона.

«Капитальный ремонт позволяет восстановить здание, обновить коммуникации, сделать помещения современными и комфортными. Немаловажную роль при этом играет материально-техническое обновление. Необходимо комплексно модернизировать учреждения культуры, чтобы люди пришли и забыли, что когда-то у них было иначе», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба областного правительства.

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