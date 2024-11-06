В Пензе пройдет всероссийский форум по фольклору «Сурские беседы» Культура

Пенза, 6 ноября 2024. PenzaNews. Всероссийский форум по фольклору «Сурские беседы» состоится в центре культуры и досуга Пензы в предстоящую субботу, 9 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии, в мероприятии примут участие педагоги и руководители фольклорных коллективов детских музыкальных школ и школ искусств, домов творчества, средних специальных учебных заведений и творческих студий.

Отмечается, что заявки на участие подали более 60 человек из Москвы, Казани, Саратова, Самары, Энгельса, Пензы и области.

«Цель форума — объединение педагогов детских и юношеских фольклорных коллективов, концертмейстеров, других заинтересованных в этой сфере деятельности людей, сохранение самобытности и преемственности фольклорных традиций в условиях современных тенденций развития фольклора, внедрение новых методик преподавания фольклора», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что организатором мероприятия выступила детская школа искусств «Лира» при поддержке городского управления культуры и центра культуры и досуга.