В пензенских «Тарханах» 15 ноября начнет работу выставка «Музыка моего сердца...» Культура

Пенза, 9 ноября 2024. PenzaNews. Выставка «Музыка моего сердца...», посвященная 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, начнет работу в музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в пятницу, 15 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На выставке будут представлены традиционные музыкальные инструменты, живописные и графические портреты современников поэта, музыкальные рукописи и редкие издания сочинений отечественных и зарубежных композиторов, многие из которых поэт мог слышать в столичных театрах и в музыкальных салонах», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что посетители услышат музыку, которую слушал Михаил Лермонтов и его современники.

Из сообщения следует, что в числе наиболее ярких экспонатов выставки — арфа неоирландская фирмы «J. Morley» XIX века, театральный костюм по эскизу Александра Головина для Федора Шаляпина в роли Демона в одноименной опере Антона Рубинштейна, прижизненное издание оперы Джоаккино Россини «Вильгельм Телль» 1829 года и другие.

Выставка, организованная совместно с Музеем музыки, будет работать по 26 января 2025 года.