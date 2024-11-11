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Библиотека в Земетчино открыта после капремонта

16:05 | 11.11.2024 | Культура

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Пенза, 11 ноября 2024. PenzaNews. Межпоселенческая центральная районная библиотека Земетчинского района Пензенской области открыта после капитального ремонта здания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Библиотека в Земетчино открыта после капремонта

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Здание [...] было построено в 1981 году и ни разу не ремонтировалось. В этом году в рамках нацпроекта «Культура» были отремонтированы внутренние помещения, полы, потолки, заменены двери, обновлен фасад», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также были заменены системы водоснабжения и отопления.

«Помимо этого, библиотека стала доступна для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что в 2025 году учреждение планирует участвовать в проекте по созданию модельных библиотек.

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