В Пензенской области 27 ноября стартует кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина Культура

Пенза, 23 ноября 2024. PenzaNews. ХV международный кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина пройдет в Пензенской области с 27 ноября по 1 декабря.

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Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, вниманию зрителей будет представлено четыре программы: конкурсный показ новых художественных фильмов, панорамы документального и анимационного кино, а также ретроспективный показ фильмов с участием Ивана Мозжухина.

На фестивале будут вручены награды лучшему актеру, лучшему молодому актеру, фильму, наиболее точно отразившему на экране образ героя нашего времени, а также почетный приз «Король экрана».

В конкурсную программу вошли семь художественных фильмов: «9 секунд» (режиссер Олег Штром), «Микулай» (режиссер Ильшат Рахимбай), «Ненормальный» (режиссер Илья Маланин), «Непослушники» (режиссер Владимир Котт), «Плакать нельзя» (режиссер Наталья Назарова), «Там, где танцуют стерхи» (режиссер Михаил Лукачевский), «Холодный как мрамор» (режиссер Асиф Рустамов).

В борьбу за награды фестиваля вступят Александр Яценко, Илларион Маров, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Эльшен Эсгеров, Гурбан Исмайлов, Иван Янковский, Гоша Куценко и другие актеры.

Второй год подряд партнером «Мужской роли» станет фестиваль документального кино «Россия». Из его конкурсного блока сформирована панорама «Эхо кинофестиваля «Россия». Это фильмы «Военкоры-3. Он молится на языке Бога», «Я иду домой», «Русские люди», «Петрович. Человек-самолет», «Старое радио» и другие.

Также второй год подряд партнером «Мужской роли» выступит фестиваль анимационного кино «Суздальфест». Юные зрители смогут увидеть короткометражные анимационные фильмы, показанные в его рамках в текущем году.

В день закрытия будет показан полнометражный фильм студии «Союзмультфильм» «Суворов. Великое путешествие».

В Пензе и Кондоле пройдут ретроспективные показы картин с участием Ивана Мозжухина.

Специальным событием фестиваля в рамках церемонии закрытия станет премьера документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды».

Показы фестивальной программы пройдут в киноконцертном зале «Пенза», новом здании пензенского краеведческого музея, в домах культуры Вадинска, Городище, Нижнего Ломова и Верхнего Ломова.

Старт кинофестиваля состоится в Кондоле в музее братьев Мозжухиных. Официальная церемония открытия пройдет в ККЗ «Пенза».

По информации Минкультуры Пензенской области, вход на все кинопоказы — бесплатный по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах фестивальных площадок.