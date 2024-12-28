В пензенской филармонии прошел большой предновогодний концерт Культура

Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Большой предновогодний концерт состоялся в пензенской филармонии в минувшую пятницу, 27 декабря.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В преддверии 2025 года праздничное настроение зрителям подарили ансамбли «Казачья застава», «Злато-Серебро», «Горница», «Миряне», «Экспресс-бэнд», творческий коллектив «Экспромт», а также солистка «Пензаконцерта» Евгения Тарасова и другие артисты.

В их исполнении прозвучали любимые новогодние песни, хиты отечественной эстрады, народные и авторские композиции на зимние темы.

Участие в концертной программе также приняли юные артисты — танцоры театра эстрады «Провинция» дополнили праздничную атмосферу тематическими хореографическими номерами.

С наступающим Новым годом гостей концерта поздравил Дед Мороз, который вместе с залом зажег огни на елке, сообщается на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.