Никольский музей стекла и хрусталя капитально отремонтируют в 2025 году Культура

Пенза, 1 января 2025. PenzaNews. Музей стекла и хрусталя, расположенный в городе Никольске Пензенской области, будет капитально отремонтирован в 2025 году в рамках национального проекта «Семья». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры и туризма региона 1 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Музей стекла и хрусталя в Никольске — жемчужина Пензенской области. Он основан в 1789 году при Никольско-Бахметевском заводе как образцовая комната, в которой хранились изделия самого предприятия. Коллекция регулярно пополнялась и со временем превратилась в музейное собрание. [...] В 1990 году коллекция разместилась в специально построенном заводом здании. В 2025 году в городе Никольске ожидается долгожданное событие — капитальный ремонт музея стекла и хрусталя благодаря новому национальному проекту «Семья». Это станет важным шагом к обновлению и модернизации одного из самых уникальных культурных объектов региона», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что «планируется не только восстановление исторических элементов, но и техническое переоснащение внутренних помещений, что позволит создать современные условия для хранения экспонатов».

В сообщении уточняется также, что в настоящее время коллекция музея стекла и хрусталя насчитывает 14,6 тыс. экспонатов.