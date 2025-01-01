20:52:49 Среда, 1 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Никольский музей стекла и хрусталя капитально отремонтируют в 2025 году

15:47 | 01.01.2025 | Культура

Печать

Пенза, 1 января 2025. PenzaNews. Музей стекла и хрусталя, расположенный в городе Никольске Пензенской области, будет капитально отремонтирован в 2025 году в рамках национального проекта «Семья». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры и туризма региона 1 января.

Никольский музей стекла и хрусталя капитально отремонтируют в 2025 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Музей стекла и хрусталя в Никольске — жемчужина Пензенской области. Он основан в 1789 году при Никольско-Бахметевском заводе как образцовая комната, в которой хранились изделия самого предприятия. Коллекция регулярно пополнялась и со временем превратилась в музейное собрание. [...] В 1990 году коллекция разместилась в специально построенном заводом здании. В 2025 году в городе Никольске ожидается долгожданное событие — капитальный ремонт музея стекла и хрусталя благодаря новому национальному проекту «Семья». Это станет важным шагом к обновлению и модернизации одного из самых уникальных культурных объектов региона», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что «планируется не только восстановление исторических элементов, но и техническое переоснащение внутренних помещений, что позволит создать современные условия для хранения экспонатов».

В сообщении уточняется также, что в настоящее время коллекция музея стекла и хрусталя насчитывает 14,6 тыс. экспонатов.

Читайте также
В центре Пензы состоится забег «Мы бегаем 1 января» В Пензенской области ожидаются гололед и порывы ветра до 18 метров в секунду
В Пензенской области за сутки произошел один пожар Из Пензенской области отправили более 5,3 тыс. мешков для волонтеров, собирающих мазут на Черноморском побережье
Жительница Пензы лишилась квартиры и денег, поверив телефонным мошенникам В Лунинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама