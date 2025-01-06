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В Нижнем Ломове будет модернизирована детская библиотека

14:48 | 06.01.2025 | Культура

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Пенза, 6 января 2025. PenzaNews. Детская библиотека в Нижнем Ломове Пензенской области будет модернизирована в 2025 году в рамках национального проекта «Семья». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры и туризма региона.

В Нижнем Ломове будет модернизирована детская библиотека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2025 году благодаря новому национальному проекту «Семья» детская библиотека Нижнеломовского района будет капитально отремонтирована. После ремонта планируется модернизация здания в модельную библиотеку. Это будет первая модельная библиотека в городе», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что основной целью модернизации детской библиотеки является создание качественно нового книжного пространства для детей и подростков.

«Модернизация библиотеки создаст комфортные условия для отдыха, творчества и самореализации. Привлекательный стильный дизайн, комфорт, а также новое техническое оснащение будут способствовать привлечению молодого поколения к новым знаниям, к культуре», — прокомментировал министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков, слова которого приводятся в сообщении.

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