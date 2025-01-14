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Презентация очередного номера журнала «Пензенское краеведение» пройдет 16 января

16:13 | 14.01.2025 | Культура

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Пенза, 14 января 2025. PenzaNews. Презентация очередного номера журнала «Пензенское краеведение» пройдет в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящий четверг, 16 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Презентация очередного номера журнала «Пензенское краеведение» пройдет 16 января. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«2024 год прошел под знаком 10-летия журнала «Пензенское краеведение». Главный редактор журнала, доктор исторических наук, профессор Владимир Первушкин подведет итоги десятилетия и познакомит с планами на будущее», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в этом номере читателей также ждут материалы, посвященные другим юбилейным датам: 100-летию наровчатского краеведческого музея, 175-летию земетчинского сахзавода, 150-летию железной дороги в пензенском крае.

«Любителям произведений устного народного творчества будет интересно прочитать эрзянскую сказку о Ведяве и Мазае», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что, помимо этого, в номере опубликованы выдержки из календаря памятных и юбилейных дат «Пензенский край» за 2025 год, созданного сотрудниками областной библиотеки.

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