Сергей Никишин назначен директором центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» Культура

Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Сергей Никишин, ранее занимавший пост руководителя пензенского планетария, назначен директором центра театрального искусства «Дом Мейерхольда». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

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В нем уточняется, что глава ведомства Сергей Бычков представил Сергея Никишина в новой должности на собрании коллектива, состоявшемся в минувший четверг, 23 января.

«Кроме того, Сергей Бычков озвучил планы развития центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», а также рассказал о планах по техническому оснащению в рамках нового национального проекта «Семья», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в 2023 году благодаря нацпроекту «Культура» учреждение получило новое звуковое оборудование и уже более 200 спектаклей прошло с более качественным звучанием.