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Сергей Никишин назначен директором центра театрального искусства «Дом Мейерхольда»

16:01 | 24.01.2025 | Культура

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Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Сергей Никишин, ранее занимавший пост руководителя пензенского планетария, назначен директором центра театрального искусства «Дом Мейерхольда». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

Сергей Никишин назначен директором центра театрального искусства «Дом Мейерхольда». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что глава ведомства Сергей Бычков представил Сергея Никишина в новой должности на собрании коллектива, состоявшемся в минувший четверг, 23 января.

«Кроме того, Сергей Бычков озвучил планы развития центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», а также рассказал о планах по техническому оснащению в рамках нового национального проекта «Семья», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в 2023 году благодаря нацпроекту «Культура» учреждение получило новое звуковое оборудование и уже более 200 спектаклей прошло с более качественным звучанием.

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