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В пензенском драмтеатре начались репетиции спектакля «А зори здесь тихие...»

13:30 | 26.01.2025 | Культура

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Пенза, 26 января 2025. PenzaNews. Репетиции спектакля «А зори здесь тихие...» по повести Бориса Васильева начались в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

В пензенском драмтеатре начались репетиции спектакля «А зори здесь тихие...». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«История о подвиге пяти девушек-зенитчиц и их командира старшины Васкова уже ставилась на сцене пензенского драмтеатра более полувека назад — в 1971 году — режиссером Борисом Второвым. Тогда роль Федота Васкова исполнял заслуженный артист России Генрих Вавилов, а Лизы Бричкиной, одной из зенитчиц — будущая народная артистка России Галина Репная», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что над новым спектаклем работает московский режиссер Евгения Тодорова.

«Пензенские зрители успели оценить ее спектакль «Однажды в учреждении» по пьесе Евгения Шварца «Приключения Гогенштауфена», который вышел в октябре 2023 года, стал дипломантом российской национальной театральной премии «Золотая маска», — отмечается в сообщении.

В тексте добавляется, что в будущей премьере роль старшины Федота Васкова исполнит Николай Шаповалов, девушек-зенитчиц сыграют Марина Матвевнина, Дарья Шнейдер, Агния Слепцова, Яна Дубровина и Наталья Тихомирова, помощника командира взвода сержанта Кирьянову — Юлия Кузнецова, а постаревшего Васкова — заслуженный работник культуры Пензенской области Сергей Дрожжилов.

«Также уже утверждены декорации и костюмы к спектаклю «А зори здесь тихие...» Сценограф спектакля, главный художник театра Олег Авдонин придумал декорацию, изображающую северный лес, где всюду камни и даже деревья окаменели. А эскизы костюмов, созданные художником Мариной Смельчаковой, стилистически точно отсылают к 1942 году», — говорится в нем.

В сообщении уточняется, что премьера спектакля, который пополнит репертуар драматического театра в преддверии 80-летия Великой Победы, запланирована на конец марта.

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