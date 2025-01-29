Сергей Безруков встретился с представителями пензенского реготделения Союза театральных деятелей России Культура

Пенза, 29 января 2025. PenzaNews. Секретарь Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Сергей Безруков в ходе визита в Пензу провел рабочую встречу с представителями регионального отделения СТД.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Председатель отделения Виталий Соколов обозначил приоритетные направления работы общественной организации в регионе.

В их числе он назвал выявление и поддержку талантливой молодежи, а также развитие театрального искусства.

В свою очередь министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков сообщил, что в настоящее время большое внимание уделяется подготовке к предстоящим юбилеям.

«Впереди несколько больших юбилеев — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и в 2026 году 150-летие Союза театральных деятелей. Пензенская область активно готовится к проведению праздничных мероприятий», — сказал руководитель ведомства.

«Я как член секретариата, конечно же, буду поддерживать вас», — пообещал Сергей Безруков.

В ходе встречи Сергей Безруков вручил членский билет Союза театральных деятелей России актеру пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Артему Тихомирову, сообщает пресс-служба Минкультуры Пензенской области.