17:17:15 Суббота, 1 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сергей Безруков встретился с представителями пензенского реготделения Союза театральных деятелей России

17:13 | 29.01.2025 | Культура

Печать

Пенза, 29 января 2025. PenzaNews. Секретарь Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Сергей Безруков в ходе визита в Пензу провел рабочую встречу с представителями регионального отделения СТД.

Сергей Безруков встретился с представителями пензенского реготделения Союза театральных деятелей России

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Председатель отделения Виталий Соколов обозначил приоритетные направления работы общественной организации в регионе.

В их числе он назвал выявление и поддержку талантливой молодежи, а также развитие театрального искусства.

В свою очередь министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков сообщил, что в настоящее время большое внимание уделяется подготовке к предстоящим юбилеям.

«Впереди несколько больших юбилеев — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и в 2026 году 150-летие Союза театральных деятелей. Пензенская область активно готовится к проведению праздничных мероприятий», — сказал руководитель ведомства.

«Я как член секретариата, конечно же, буду поддерживать вас», — пообещал Сергей Безруков.

В ходе встречи Сергей Безруков вручил членский билет Союза театральных деятелей России актеру пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Артему Тихомирову, сообщает пресс-служба Минкультуры Пензенской области.

Читайте также
В Пензе около 10 школ присоединились к проекту «Музыка вместо звонков» Органы прокуратуры Пензенской области в 2024 году выявили более 1,3 тыс. нарушений в сфере обращения с ТКО
Житель Пензы, решивший пройти курсы по веб-дизайну за 430 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества Новый знакомый предложил проводить жительницу Пензы и ограбил ее по пути из развлекательного заведения
В Пензенской области за сутки произошло два пожара Жительница Кузнецка перевела на чужой счет более 80 тыс. рублей в надежде получить посылку от зарубежного певца
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама