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В Пензенской области в 2025 году будет открыто три модельные библиотеки

13:31 | 01.02.2025 | Культура

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Пенза, 1 февраля 2025. PenzaNews. Три модельные библиотеки будет открыто в 2025 году в Пензенской области — в Башмаковском, Тамалинском и Белинском районах. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области в 2025 году будет открыто три модельные библиотеки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Культура, по определению нашего президента Владимира Владимировича Путина, является духовным каркасом народа. Поэтому так важна работа, которую мы ведем в малых населенных пунктах Пензенской области. У их жителей должна быть возможность развивать свои таланты, общаться с единомышленниками, с пользой проводить свободное время», — написал глава региона в своем Telegram-канале в субботу, 1 февраля.

Он обратил внимание на то, что с 2021 года в Пензенской области отремонтировано порядка 70 объектов культуры.

«Значительная их часть расположена в сельских районах области. Это ДК, школы искусств, а также библиотеки, которые мы модернизируем до современных стандартов. Благодаря национальному проекту «Культура» в Пензенской области создано 11 модельных библиотек. Это уже настоящие образовательные центры, оснащенные необходимым оборудованием, с обновленным книжным фондом. В этом году в рамках нового нацпроекта «Семья» создадим еще три — в Башмаковском, Тамалинском и Белинском районах», — проинформировал губернатор.

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