Минкультуры Пензенской области награждено за успехи в создании модельных библиотек Культура

Пенза, 8 февраля 2025. PenzaNews. Министерство культуры и туризма Пензенской области награждено грамотой и памятной медалью Минкультуры России за успехи в создании модельных библиотек. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«К сегодняшнему дню мы создали две модельные библиотеки в Пензе и девять в районах области. Каждая отличается оригинальным оформлением с учетом местных особенностей», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 7 февраля.

Он отметил, что «уникальными будут и следующие три модельные библиотеки», открыть их намечено в 2025 году.

«Главным героем обновленного пространства в селе Лермонтово Белинского района станет поэт Михаил Лермонтов. В Тамале создадут писательскую комнату в честь уроженца села Зубрилово, прозаика Евгения Белянкина, а в Башмаково зал оформят в шахматной стилистике, поскольку ребенком в этих местах бывал легендарный шахматист Александр Алехин», — пояснил Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что библиотеки нового поколения являются центрами интеллектуального роста и развития.

«Каждая оснащается современным оборудованием. Пополняются и книжные фонды. Так, в 11 существующих модельных библиотек поступило более 75 тыс. новых печатных изданий. Практика показывает, что модернизированные библиотеки привлекают больше посетителей — количество визитов читателей увеличивается на 45%. Прививать культуру чтения в 2025 году продолжим благодаря нацпроекту «Семья», — написал он.