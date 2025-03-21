Учреждено почетное звание «Народный артист Пензенской области» Культура

Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. Почетное звание «Народный артист Пензенской области» учреждено в регионе. Соответствующие изменения внесены в закон «О наградах Пензенской области» в ходе 26-й очередной сессии Заксобрания, состоявшейся в пятницу, 21 марта.

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Как сообщается на сайте регионального парламента, звание «Народный артист Пензенской области» будет присваиваться высокопрофессиональным артистам, балетмейстерам, дирижерам, композиторам, режиссерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям за заслуги в создании высокохудожественных образов, внесшим значительный вклад в развитие искусства и его популяризацию не ранее чем через пять лет после присвоения звания «Заслуженный артист Пензенской области».

Деятелям театрального, музыкального, циркового и эстрадного искусства будет вручаться нагрудный знак, который выполнен в форме круга, обрамленного рельефным лавровым венком. В верхней части знака располагается герб Пензенской области и надпись «Народный артист Пензенской области», в нижней размещено изображение театральной маски и нотного стана со скрипичным ключом.

Претендовать на звание смогут не более двух соискателей в течение года.