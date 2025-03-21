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Учреждено почетное звание «Народный артист Пензенской области»

18:03 | 21.03.2025 | Культура

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Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. Почетное звание «Народный артист Пензенской области» учреждено в регионе. Соответствующие изменения внесены в закон «О наградах Пензенской области» в ходе 26-й очередной сессии Заксобрания, состоявшейся в пятницу, 21 марта.

Учреждено почетное звание «Народный артист Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте регионального парламента, звание «Народный артист Пензенской области» будет присваиваться высокопрофессиональным артистам, балетмейстерам, дирижерам, композиторам, режиссерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям за заслуги в создании высокохудожественных образов, внесшим значительный вклад в развитие искусства и его популяризацию не ранее чем через пять лет после присвоения звания «Заслуженный артист Пензенской области».

Деятелям театрального, музыкального, циркового и эстрадного искусства будет вручаться нагрудный знак, который выполнен в форме круга, обрамленного рельефным лавровым венком. В верхней части знака располагается герб Пензенской области и надпись «Народный артист Пензенской области», в нижней размещено изображение театральной маски и нотного стана со скрипичным ключом.

Претендовать на звание смогут не более двух соискателей в течение года.


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