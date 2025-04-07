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Пензенские творческие коллективы выступили с концертом в Бресте

10:28 | 07.04.2025 | Культура

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Пенза, 7 апреля 2025. PenzaNews. Пензенские творческие коллективы в рамках дней Пензенской области в Белоруссии выступили в Бресте с концертом, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пензенские творческие коллективы выступили с концертом в Бресте

Фото: Pnzreg.ru

Через творческие номера артисты рассказали зрителям о многовековых традициях, единстве и дружбе России и Белоруссии, а также военных испытаниях, которые народы прошли вместе.

На сцене брестского общественно-культурного центра выступили коллективы и солисты «Пензаконцерта», вокальный ансамбль детской музыкальной школы №1 города Пензы «Домисолька».

Участие в программе также приняли белорусские вокалисты и заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый ансамбль мажореток «Виктори».

В этот же день, 6 апреля, пензенский драмтеатр на сцене Брестского академического театра драмы представил свой новый спектакль «А зори здесь тихие…» по повести Бориса Васильева, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.


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