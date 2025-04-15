В пензенском драмтеатре начались репетиции спектакля «Без срока давности» Культура

Пенза, 15 апреля 2025. PenzaNews. Репетиции музыкально-литературной композиции «Без срока давности», которая будет поставлена на малой сцене пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского к 80-летию Великой Победы, начались во вторник, 15 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

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«Автор сценария и режиссер, актер театра Николай Шаповалов взял за основу обвинительное заключение Нюрнбергского процесса по делу нацистских военных преступников, но при этом события Великой Отечественной войны тесно переплетаются с современными реалиями — преступлениями киевского неонацистского режима и освободительными сражениями специальной военной операции. В композиции прозвучат стихи как советских поэтов — Мусы Джалиля, Ольги Берггольц, Сергея Михалкова, Эдуарда Асадова, так и нынешних авторов, в том числе бойцов СВО, чьи произведения вошли в несколько сборников под редакцией известного писателя-патриота Захара Прилепина», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что песни военных лет будут чередоваться с современными композициями.

«В музыкально-литературном спектакле заняты заслуженный работник культуры Пензенской области Вера Дупенко, Андрей Аксенов, Марина Матвевнина, Лидия Стаханова, Павел Тачков, Артем Тихомиров», — уточняется в сообщении.

В тексте указано, что премьера композиции «Без срока давности» состоится на малой сцене 8 мая, а в День Победы она будет показана под открытым небом — на площади перед центральным входом в театр.