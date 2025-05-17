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Евлашевский библиотечно-досуговый центр торжественно открыт после реконструкции

09:25 | 17.05.2025 | Культура

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Пенза, 17 мая 2025. PenzaNews. Библиотечно-досуговый центр в поселке Евлашево Кузнецкого района Пензенской области торжественно открыт после проведенной реконструкции.

Евлашевский библиотечно-досуговый центр торжественно открыт после реконструкции

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии принял участие губернатор Олег Мельниченко.

«Выполнена перепланировка здания, созданы санузлы, входная группа, заменены конструкции сцены, модернизированы помещения, обустроено уличное общественное пространство. Извинился перед евлашевцами за то, что пришлось довольно долго ждать, когда обновленный ДК распахнет свои двери — процесс затянул недобросовестный подрядчик. Со своей стороны мы приложили все усилия, чтобы ускорить строительные работы», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 16 мая.

Олег Мельниченко отметил, что новое оборудование позволит проводить в евлашевском БДЦ занятия в кружках и концерты, а также показывать фильмы.

«Поручил включить ДК в региональные проекты «Театральные вечера» и «Творческие встречи». Сюда будут приезжать артисты из областного центра», — сообщил он.

По словам губернатора, обновление библиотечно-досугового центра в Евлашево — «еще один шаг вперед».

«Благоустраивать поселок будем и дальше. Надо создавать достойные условия, чтобы здесь хотелось жить и растить детей», — подчеркнул Олег Мельниченко.


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