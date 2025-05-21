Президентский фонд культурных инициатив поддержит реализацию семи творческих проектов в Пензенской области Культура

Пенза, 21 мая 2025. PenzaNews. Семь творческих проектов, реализация которых запланирована на территории Пензенской области, получат грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам второго в 2025 году конкурсного отбора заявок.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего по результатам конкурса будет отмечено 810 проектов из 86 регионов на общую сумму 3 млрд. 828 млн. рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 4 млрд. 623 млн. рублей, это рекордный уровень софинансирования проектов за всю историю проведения грантовых конкурсов фонда.

Согласно обнародованным сведениям, в Пензенской области максимальный грант — более 3,5 млн. рублей — будет выделен на этнокультурный проект «Истоки наследия 2.0», соответствующую заявку подала автономная некоммерческая организация по сохранению и популяризации традиционной культуры «Вертоград».

Свыше 2,7 млн. рублей получит МБУ «Пензенский театр юного зрителя» на организацию II всероссийского театрального фестиваля русских сказок «Золотая рыбка».

Грант в сумме более 2,2 млн. рублей выиграла индивидуальный предприниматель Анастасия Любишина. Средства будут направлены на проведение III межрегиональной недели моды «Знай Пензу – 2025».

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Звездный» города Пензы получит более 993 тыс. рублей на подготовку форума «Межнациональный диалог».

На реализацию еще трех проектов одобрены гранты примерно по 700 тыс. рублей. Это литературный фестиваль «Сказка – улицам города» (АНО «Центр развития чтения и культурных инициатив «Книга жизни»), гастрономический фестиваль «Со вкусом» (АНО «Агентство креативных индустрий Пензенской области) и тур-академия «Пенза. Вкусные истории» (МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского»).