Декада русского языка стартовала в библиотеках Пензенской области Культура

Пенза, 25 мая 2025. PenzaNews. Декада русского языка «Сокровища родного слова» стартовала в муниципальных библиотеках Пензенской области в День славянской письменности и культуры.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Она ежегодно проводится по инициативе пензенской областной библиотеки для детей и юношества с целью формирования у подрастающего поколения интереса к истории родного языка, повышения уровня письменной и речевой культуры», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем поясняется, что в первый день в областной библиотеке для детей и юношества состоялось мероприятие «Как люди научились писать», участниками которого стали первокурсники колледжа транспортных технологий.

«Они узнали об истории и традициях праздника славянской письменности, выяснили, чем азбука отличается от алфавита и как язык формирует культуру», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что для дошкольников был проведен урок познания «Откуда пришла книга?», а также была показана интерактивная выставка «Слов русских жемчужная россыпь».