21:33:44 Воскресенье, 25 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Декада русского языка стартовала в библиотеках Пензенской области

13:30 | 25.05.2025 | Культура

Печать

Пенза, 25 мая 2025. PenzaNews. Декада русского языка «Сокровища родного слова» стартовала в муниципальных библиотеках Пензенской области в День славянской письменности и культуры.

Декада русского языка стартовала в библиотеках Пензенской области

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Она ежегодно проводится по инициативе пензенской областной библиотеки для детей и юношества с целью формирования у подрастающего поколения интереса к истории родного языка, повышения уровня письменной и речевой культуры», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем поясняется, что в первый день в областной библиотеке для детей и юношества состоялось мероприятие «Как люди научились писать», участниками которого стали первокурсники колледжа транспортных технологий.

«Они узнали об истории и традициях праздника славянской письменности, выяснили, чем азбука отличается от алфавита и как язык формирует культуру», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что для дошкольников был проведен урок познания «Откуда пришла книга?», а также была показана интерактивная выставка «Слов русских жемчужная россыпь».


Читайте также
Житель Сердобского района ударил знакомого деревянной битой, возбуждено уголовное дело Житель Заречного поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 540 тыс. рублей
В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы в период нереста Бюст Лермонтова в Пензе огородили для безопасности граждан
Ударивший подростка житель Заречного получил условный срок Жительница Кузнецка перевела около 900 тыс. рублей на чужие счета в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама