У главного входа в пензенскую картинную галерею открыт памятник Константину Савицкому Культура

Пенза, 7 июня 2025. PenzaNews. Памятник выдающему художнику, академику живописи Константину Савицкому открыт у главного входа в пензенскую картинную галерею, которая носит его имя.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Торжественная церемония состоялась в день 181-летия со дня рождения Константина Савицкого, 6 июня.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, это «единственный в стране памятник художнику».

«Имя художника неразрывно связано с учреждением культуры — в 1897 году Константин Савицкий был утвержден советом академии на должность директора вновь открываемого в Пензе худучилища и музея при нем. С 1955 года картинная галерея с гордостью носит его имя», — напоминается в тексте.

В нем указано также, что бронзовый памятник почти два десятилетия провел в запасниках музея, теперь после реставрации постамента скульптура заняла достойное место у главного входа в здание картинной галереи.

«Первоначально памятник Константину Аполлоновичу находился напротив губернаторского дома, сейчас выбрано более удачное место — он будет встречать гостей, которые сюда приходят», — сказал министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Мероприятие завершилось возложением цветов к подножию памятника.