11:31:12 Пятница, 4 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Всероссийский лермонтовский праздник пройдет в «Тарханах» 12 июля

10:07 | 04.07.2025 | Культура

Печать

Пенза, 4 июля 2025. PenzaNews. 54-й всероссийский лермонтовский праздник пройдет в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области 12 июля под девизом «И все-таки мы победили». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Всероссийский лермонтовский праздник пройдет в «Тарханах» 12 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вход на территорию усадьбы в день всероссийского лермонтовского праздника будет свободный. Тем временем в музейных экспозициях запланированы экскурсии, продажа билетов на них уже стартовала», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы.

«В праздничной программе примут участие деятели культуры и искусства. В их числе — поэты Роман Сорокин, Александр Антипов, Владислав Маленко. [...] Среди приглашенных — заслуженные артисты России: режиссер, композитор и поэт Сергей Маховиков и актриса Екатерина Гусева, оперные певцы Анна Аглатова и народный артист России Аскар Абдразаков, луганская группа «123 полк», объединившая военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что во время проведения праздника будут усилены меры безопасности, возможны перебои с мобильной связью и интернетом.

«До музея «Тарханы» из Пензы всех желающих доставят автобусы: отправка запланирована от Привокзальной площади начиная с 7.00, обратно из Лермонтово — в 16.00», — говорится в тексте.


Читайте также
В Пензе пожилая женщина лишилась 900 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам До пяти лет лишения свободы грозит жителю Краснодарского края, который нашел в магазине в Пензенской области 35 тыс. рублей и потратил их
В Бессоновке росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в магазине В Каменском районе работник сельхозпредприятия слил из бака трактора 100 литров дизтоплива, возбуждено дело
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Кузнецка, забравшей чужие деньги из лотка банкомата В Пензенской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама