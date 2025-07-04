Всероссийский лермонтовский праздник пройдет в «Тарханах» 12 июля Культура

Пенза, 4 июля 2025. PenzaNews. 54-й всероссийский лермонтовский праздник пройдет в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области 12 июля под девизом «И все-таки мы победили». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вход на территорию усадьбы в день всероссийского лермонтовского праздника будет свободный. Тем временем в музейных экспозициях запланированы экскурсии, продажа билетов на них уже стартовала», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы.

«В праздничной программе примут участие деятели культуры и искусства. В их числе — поэты Роман Сорокин, Александр Антипов, Владислав Маленко. [...] Среди приглашенных — заслуженные артисты России: режиссер, композитор и поэт Сергей Маховиков и актриса Екатерина Гусева, оперные певцы Анна Аглатова и народный артист России Аскар Абдразаков, луганская группа «123 полк», объединившая военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что во время проведения праздника будут усилены меры безопасности, возможны перебои с мобильной связью и интернетом.

«До музея «Тарханы» из Пензы всех желающих доставят автобусы: отправка запланирована от Привокзальной площади начиная с 7.00, обратно из Лермонтово — в 16.00», — говорится в тексте.