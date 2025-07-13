Лермонтовский праздник в «Тарханах» прошел под девизом «И все-таки мы победили» Культура

Пенза, 13 июля 2025. PenzaNews. 54-й всероссийский лермонтовский праздник в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел под девизом «И все-таки мы победили».

Фото: Pnzreg.ru

По традиции мероприятие началось с возложения цветов на могилу Михаила Лермонтова.

В церемонии приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания региона Вадим Супиков, президент музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова, директор учреждения Юлия Печникова и другие официальные лица.

Фото: Pnzreg.ru

Торжество на главной сцене началось с хроники военных лет и песни «Поклонимся великим тем годам» в исполнении ведущего праздника, актера, певца, ветерана боевых действий, заслуженного артиста России Дмитрия Нестерова.

Затем состоялось вручение премии имени Михаила Лермонтова.

В 2025 году ее лауреатами стали Анатолий Аврутин (Минск) и Александр Антипов (Москва) в номинации «За достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание», Михаил Зверев (Санкт-Петербург) в номинации «За вклад в культурно-просветительскую деятельность».

Наградил лауреатов губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Обращаясь к присутствующим, он отметил, что Михаил Лермонтов был блестящим командиром и важно, чтобы память о нем жила не только как о поэте, но и как о гражданине и воине.

Фото: Pnzreg.ru

«Здесь присутствуют наши гости из Луганской народной республики. Здесь присутствуют ветераны специальной военной операции. Давайте их поприветствуем, поблагодарим их за тот великий труд, за тот великий ратный подвиг, который они сейчас совершают на полях специальной военной операции. И я думаю, что образ Михаила Юрьевича Лермонтова, образ великого гражданина, образ великого поэта, образ великого воина укрепит наших бойцов», — сказал он.

В продолжение мероприятия было объявлено, что лауреатом премии имени Михаила Лермонтова для молодых писателей, поэтов, музыкантов, художников и переводчиков стала Стефания Данилова (Москва).

Премию ей вручила президент музея Тамара Мельникова.

Фото: Pnzreg.ru

«Лермонтов, конечно, прожил недолго, но оставил нам очень большое наследие, многотомное, очень серьезное. И в этом наследии есть тема, я бы сказала, сквозная тема, которая проходит через всю жизнь и через все творчество Михаила Юрьевича Лермонтова. Это тема Родины, России. Лермонтов не представлял себе жизни без России, без ее народа, без ее культуры, без ее истории, такой сложной и такой героической. Он был настоящим сыном России. Сыном, который похож на всех других сыновей. В Лермонтове воплотились все самые прекрасные, самые характерные черты русского человека: отвага, честность, открытость, искренность. И, конечно же, это помогло ему понять свой народ. И еще одно. Он верил в Россию. Он верил в свой народ. Это то, на что мы сейчас можем опереться и снова победить», — сказала она.

Затем вниманию гостей был представлен концерт.

В нем приняли участие поэты Роман Сорокин, Александр Антипов, Владислав Маленко, луганская группа «123 полк», заслуженные артисты России — режиссер, композитор и поэт Сергей Маховиков и актриса Екатерина Гусева, оперные певцы Анна Аглатова и народный артист России Аскар Абдразаков, сообщается на сайте музея-заповедника «Тарханы».