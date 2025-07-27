В Неверкино прошел межрегиональный фестиваль чувашской культуры «Акатуй» Культура

Неверкино, 27 июля 2025. PenzaNews. VII межрегиональный фестиваль чувашской культуры «Акатуй» прошел на центральной площади перед домом культуры в селе Неверкино Пензенской области в минувшую субботу, 26 июля.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

С приветственным словом к гостям мероприятия обратились заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов, зампред комитета Законодательного собрания региона по бюджетной, налоговой и финансовой политике Александр Васильев, и.о. главы Неверкинского района Андрей Ендуткин, президент Чувашского национального конгресса Валерий Клементьев и другие почетные гости.

В ходе церемонии открытия состоялось награждение представителей чувашского народа, внесших значительный вклад в культурное и социально-экономическое развитие Пензенской области.

Для гостей фестиваля была организована военно-патриотическая выставка. Все желающие могли посетить музей чувашского быта и ремесел, познакомиться с национальной борьбой, попробовать блюда национальной кухни и приобрести работы местных мастеров.

В завершение мероприятия состоялся концерт с участием артистов из Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Чувашии, сообщает пресс-служба Минкультуры региона.