В Пензенской области четыре человека получат по 1 млн. рублей как участники программы «Земский работник культуры» Культура

Пенза, 1 августа 2025. PenzaNews. Четыре специалиста в Пензенской области получат по 1 млн. рублей как участники программы «Земский работник культуры», которая начала действовать в России в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Все четверо — выпускники наших учебных заведений: пензенского колледжа искусств, пензенского музыкального колледжа, а также пензенского госуниверситета. Особенно приятно, что трое вернулись на работу в населенные пункты, где родились и выросли», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 31 июля.

Глава региона уточнил, что Сергей Горшунов и Александр Дунькин трудоустроены методистами в городищенский районный дом культуры, Павел Ефин — преподавателем в детскую школу искусств Нижнеломовского района, Ксения Иванькова — преподавателем по классу баяна в ДШИ села Лопатино.

«По условиям программы земским работникам культуры будет выплачено по 1 млн. рублей», — добавил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что в рамках национального проекта «Семья», сменившего нацпроект «Культура», активно ведется ремонт и осуществляется оснащение клубов, библиотек, детских школ искусств в районах области.

«Именно молодые специалисты способны сделать жизнь на селе ярче, насыщенней и интересней», — подчеркнул губернатор Пензенской области.

По словам Олега Мельниченко, скоро будет объявлен второй этап отбора для участия в программе.