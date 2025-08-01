15:06:30 Пятница, 1 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области четыре человека получат по 1 млн. рублей как участники программы «Земский работник культуры»

09:00 | 01.08.2025 | Культура

Печать

Пенза, 1 августа 2025. PenzaNews. Четыре специалиста в Пензенской области получат по 1 млн. рублей как участники программы «Земский работник культуры», которая начала действовать в России в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области четыре человека получат по 1 млн. рублей как участники программы «Земский работник культуры»

Фото: T.me/omelnichenko

«Все четверо — выпускники наших учебных заведений: пензенского колледжа искусств, пензенского музыкального колледжа, а также пензенского госуниверситета. Особенно приятно, что трое вернулись на работу в населенные пункты, где родились и выросли», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 31 июля.

Глава региона уточнил, что Сергей Горшунов и Александр Дунькин трудоустроены методистами в городищенский районный дом культуры, Павел Ефин — преподавателем в детскую школу искусств Нижнеломовского района, Ксения Иванькова — преподавателем по классу баяна в ДШИ села Лопатино.

«По условиям программы земским работникам культуры будет выплачено по 1 млн. рублей», — добавил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что в рамках национального проекта «Семья», сменившего нацпроект «Культура», активно ведется ремонт и осуществляется оснащение клубов, библиотек, детских школ искусств в районах области.

«Именно молодые специалисты способны сделать жизнь на селе ярче, насыщенней и интересней», — подчеркнул губернатор Пензенской области.

По словам Олега Мельниченко, скоро будет объявлен второй этап отбора для участия в программе.


Читайте также
Участники пресс-тура узнали, как «Ростелеком» развивает комплексную цифровую экосистему в ЖК «Лугометрия» в Пензе Бывший врач городищенской районной больницы предстанет перед судом по обвинению в получении взяток
Отремонтирована автодорога «Обход Земетчино» В Кузнецке легковушка съехала в кювет, пострадали два человека
В Городищенском районе полицейские вычислили женщину, похитившую деньги с оставленной в банкомате карты подростка Суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении в федеральную собственность более 51 га земель лесного фонда в Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама