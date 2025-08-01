В Никольске установят знаки туристической навигации Культура

Никольск, 1 августа 2025. PenzaNews. Знаки туристической навигации будут установлены в центре Никольска Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».

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«В 2025 году администрации города Никольска Пензенской области были выделены средства на развитие общественной территории и обустройство туристского центра города. Так, в этом году запланировано оснащение туристского маршрута центра города навигацией, установка информационных стендов, навигационных карт-схем», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

В нем добавляется, что будут установлены декоративные скамейки с коваными элементами, урны, скульптуры, оборудована фотозона, сделана подсветка на фасадах районного дома культуры и никольского музея стекла и хрусталя.

«Освещение здания дома-усадьбы Бахметевых-Оболенских уже завершено», — отмечается в тексте.