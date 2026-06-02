Завершена реставрация столика, за которым Виссарион Белинский вместе с отцом играл в шахматы и шашки Культура

Пенза, 2 июня 2026. PenzaNews. Столик, за которым Виссарион Белинский вместе с отцом играл в шахматы и шашки, вернулся в коллекцию объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области после реставрации.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Стол был изготовлен в первой четверти XIX века. Над восстановлением целый год работал специалист всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Егор Макеев. Реставратор много сил приложил к тому, чтобы вернуть первозданную красоту раритету», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем отмечается, что до реставрации столешница была деформирована из-за естественного усыхания дерева, шпон местами утрачен и замят, имелись механические повреждения, в том числе царапины, трещины и потертости.

«Специалист очистил стол, удалил старое лаковое покрытие, следы жука-точильщика, поновительские следы позднего вмешательства. И только после этого авторский шпон был укреплен, утраченные фрагменты его восстановлены, тонированы и окончательно законсервированы шеллачной политурой», — поясняется в тексте.