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В Пензенской области 61 объект культурного наследия нуждается в ремонтно-реставрационных работах

12:20 | 06.06.2026 | Культура

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Пенза, 6 июня 2026. PenzaNews. 61 объект культурного наследия (ОКН) в Пензенской области нуждается в ремонтно-реставрационных работах. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области 61 объект культурного наследия нуждается в ремонтно-реставрационных работах

Фото: Pnzreg.ru

«В настоящее время в Пензенской области 61 объект культурного наследия нуждается в ремонтно-реставрационных работах, из них 33 — требуют капитального ремонта, а 28 — реконструкции», — сказал глава региона в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в минувшую пятницу, 5 июня.

По словам врио министра по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александра Понякина, с начала 2026 года выдано 17 охранных обязательств — документов, в которых закреплены требования для владельцев ОКН по содержанию, использованию и сохранению объектов.

В текущем году планируется провести реставрацию двух находящихся в муниципальной собственности объектов — захоронения хирурга Аркадия Сойнова в городе Белинском и братских могил советских воинов на Мироносицком кладбище Пензы.

Кроме того, будет отреставрировано находящееся в региональной собственности здание бывшего уездного училища, входящее в состав музея-усадьбы В.Г. Белинского и дома ключника государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» (федеральная собственность), сообщает пресс-служба облправительства.


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