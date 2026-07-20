Олег Мельниченко посетил фестиваль чувашской культуры «Акатуй» Культура

Неверкино, 20 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Неверкинский район посетил VIII межрегиональный фестиваль чувашской культуры «Акатуй».

Фото: Pnzreg.ru

«Фестиваль чувашской культуры «Акатуй» получил название в честь праздника плуга. У каждого народа принято чествовать людей труда, которые пашут землю и растят хлеб. Неверкинский район многонационален, здесь живут чуваши, татары и русские, которые уважают традиции друг друга. «Акатуй» собрал гостей из разных районов Пензенской области, а также соседних регионов», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшее воскресенье, 19 июля.

Глава региона добавил, что в 2027 году фестиваль планируется провести более масштабно, поскольку, по его словам, такой формат праздников востребован.

«В Пензенской области в мире и согласии живут более 100 национальностей. Никто не держит камня за пазухой. Все любят, уважают и ценят друг друга, с интересом относятся к самобытности соседей, их традициям и обычаям. Нужно бережно хранить нашу историю и передавать ее новым поколениям. Именно культурное и национальное многообразие России назвал всепобеждающей силой страны наш президент Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул Олег Мельниченко.