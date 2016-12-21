В 2016 году в экономику Кузнецка инвестировано более 1 млрд. рублей Экономика

Кузнецк, 21 декабря 2016. PenzaNews. Объем инвестиций в экономику Кузнецка Пензенской области составил, по предварительным данным, более 1 млрд. рублей по итогам 2016 года. Об этом сообщил мэр Сергей Златогорский в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания в среду, 21 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В числе крупных проектов глава администрации Кузнецка назвал строительство нового цеха ООО «Металлопторг» по производству металлоконструкций, модернизацию производства АО «Визит», расширение площадей ООО «ОПЛВЗ «Кузнецкий ЛВЗ», а также первый этап запуска производства поролона.

По его словам, в городе было создано более 800 новых рабочих мест.

Мэр подчеркнул, что в течение года сохранялась положительная динамика создания малых предприятий — за 11 месяцев зарегистрировано 412 субъектов бизнеса, из которых 61 — юридическое лицо и 349 — ИП.

«В условиях отсутствия Кузнецка в повестке дня крупных федеральных проектов нам жизненно необходимо самостоятельно искать пути развития экономического потенциала нашего города путем привлечения крупных внешних инвесторов и создания условий для инвестиций со стороны местных предпринимателей. Всего же в наших планах реализовать в 2017–2018 годах порядка 80 инвестиционных проектов, ориентированных преимущественно на реальный сектор экономики, развитие социальной инфраструктуры, жилищное строительство», — сказал Сергей Златогорский.

Глава администрации также отметил, что работа по привлечению инвестиций крайне непростая.

«Однако мы рассматриваем данные трудности как вызовы, требующие от нас адекватного реагирования. Дальнейшая работа будет направлена на повышение инвестиционной привлекательности города Кузнецка», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба мэрии.