Принят бюджет Пензы на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов Экономика

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Депутаты приняли бюджет Пензы на 2016 год и плановый период 2018–2019 годов в ходе 30-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в четверг, 22 декабря.

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Проект главного финансового документа города народным избранникам представила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина.

«Данный проект решения был обсужден на семи комиссиях пензенской городской думы, на совместном заседании всех комиссий. 19 декабря данный проект прошел публичные слушания и сейчас уже в окончательном варианте доработанный представлен на ваше рассмотрение и утверждение. Все те замечания, предложения, которые были даны в ходе комиссий, администрацией города учтены, и сейчас данный проект у вас на столах», — сказала она.

Ольга Завьялкина сообщила, что поступления налоговых и неналоговых доходов в 2017 году планируются в сумме 4 млрд. 739 млн. рублей, что составляет 108,1% к оценке 2016 года. Других показателей она не озвучила, сославшись на то, что проект есть у депутатов перед глазами.

К проекту бюджета была внесена лишь одна поправка.

Начальник финуправления пояснила, что, согласно ей, трансферты, которые выделяются городу регионом, будут приведены в соответствие с законом Пензенской области о бюджете на 2017–2019 годы, будут внесены изменения в сумму дотаций, которые выделяются муниципалитету на 2018–2019 годы, а также бюджет приведут в соответствие с федеральным законом №409.

В результате 29 депутатов проголосовали «за», трое высказались против.

Согласно проекту решения пензенской гордумы о бюджете Пензы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, опубликованному накануне сессии, общий объем доходов планируется в сумме 9 млрд. 611 млн. 212 тыс. рублей, расходов — 9 млрд. 756 млн. 47 тыс. рублей. Ожидаемый дефицит — 144,8 млн. рублей.

Размер резервного фонда администрации Пензы составит 880 тыс. рублей. Верхний предел муниципального долга города на 1 января 2018 года установлен в сумме 4 млрд. 628 млн. 722 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению.