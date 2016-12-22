В Пензенскую область по квотам будут привлечены 12 инженеров из Турции Экономика

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Межведомственная комиссия одобрила дополнительную заявку Пензенской области на привлечение в качестве иностранных работников 12 инженеров из Турции в 2017 году.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального правительства, в данных специалистах нуждается ООО «Озгюр Брикс», которое является одним из резидентов индустриального парка «Отвель» в селе Кижеватово Бессоновского района, где реализуется инвестпроект по строительству кирпичного завода.

Ранее стало известно, что зарегистрированное в Пензе ООО «Озгюр Брикс» было включено в перечень компаний, на которых не распространяется запрет на привлечение с 1 января 2016 года сотрудников из числа граждан Турции, не состоявших с организацией в трудовых отношениях по состоянию на конец предыдущего года.