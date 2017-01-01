В Пензе депутат выступил за перечисление 50% прибыли МУПов в бюджет Экономика

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы Андрей Сакмаев, входящий во фракцию «Единая Россия», считает, что муниципальные унитарные предприятия должны перечислять в бюджет города не 20% прибыли, а 50%.

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«Предлагаю установить: в бюджет города Пензы в 2017–2019 годах перечислять 50% прибыли от муниципальных унитарных предприятий. Я думаю, что это будет справедливо», — сказал он в ходе 30-й очередной сессии гордумы в четверг, 22 декабря.

Народный избранник отметил, что в 2016 году, по данным контрольно-счетной палаты, от 26 МУПов поступит 4 млн. 392 тыс. рублей, а в 2017–2019 годах ожидается по 1,5 млн. рублей в год.

«То есть мы заранее себе урезаем платежи в бюджет на 2 млн. 750 тыс. рублей», — пояснил Андрей Сакмаев.

Он предложил принять соответствующую поправку при голосовании за бюджет города на предстоящий трехлетний период, однако обсуждение данного вопроса отложили на 2017 год.