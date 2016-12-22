Губернатор дал старт производству на домостроительном комбинате «XXI век» Экономика

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев принял участие в церемонии открытия домостроительного комбината «XXI век» на улице Строителей в Пензе в четверг, 22 декабря.

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Перед началом церемонии для приглашенных гостей провели экскурсию по цеху, после чего представители власти и руководства нового завода нажали символичную красную кнопку, дав тем самым старт работе по отливке первой формы в виде дома.

Обращаясь к собравшимся, Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области планомерно выполняется поручение президента России Владимира Путина по созданию новых рабочих мест и поддержке промышленности.

«Я хочу поблагодарить инвестора, который вложил денежные средства, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Он видит, что вкладывать в развитие производства нужно, что у нас, на пензенской земле, есть перспектива строительства многоэтажных и индивидуальных жилых домов», — сказал глава региона.

Он выразил уверенность в том, что продукция домостроительного комбината будет востребована.

«В этом году, как бы нам сложно не было, мы должны выйти на цифру в 900 тыс. кв. метров жилья. Это хороший результат по сегодняшним временам», — добавил губернатор.

После этого Иван Белозерцев вручил руководству предприятия патронажный сертификат.

«Это как охранная грамота губернатора с требованием ко всем службам муниципального образования вам оказывать всяческую помощь и поддержку», — пояснил он.

В свою очередь глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев назвал запуск данного производства неординарным событием.

«Непростая ситуация в строительном комплексе, который испытывает последствия от тех санкций, которые введены. Тем не менее, так же, как и сельское хозяйство благодаря вводу санкций совершило рывок, первые ростки уже появляются и в строительной отрасли», — сказал он.

По словам президента НПЦ «Стройтех» Владимира Уткина, ввод в эксплуатацию нового предприятия сопоставим с появлением на свет ребенка.

«Всякий раз, когда режешь красную ленточку, очень близкое чувство», — отметил отец шестерых детей, уточнив при этом, что за 25 лет работы он и его коллеги построили более 640 подобных заводов.

Владимир Уткин выразил уверенность в том, что предприятие ждет большое будущее.

«Именно в кризис надо совершать ускорение и обгонять», — подчеркнул он.

В завершение официальной части выступил генеральный директор ООО «Бетониум» Сергей Папшев, по словам которого, благодаря инвестору воплощен в жизнь проект по производству качественных домокомплектов.

«Сегодня мы стали поистине уникальным предприятием и можем предложить не только штучные железобетонные изделия, но прежде всего готовые решения по каркасным и панельным домокомплектам. […] Будем рады вашим заказам на нашей стройплощадке», — сказал он.

По словам Сергея Папшева, в перспективе предприятие рассчитывает расширить рынок сбыта.

«В планах — выйти за пределы Пензенской области, создавать инфраструктуру в Подмосковье и близлежащих регионах», — резюмировал он.