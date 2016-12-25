В Пензенской области за 11 месяцев выявлено 12 тыс. неофициально работавших граждан Экономика

Пенза, 25 декабря 2016. PenzaNews. Налоговые и правоохранительные органы Пензенской области во взаимодействии с администрациями выявили 12 тыс. 156 неофициально работавших граждан по итогам 11 месяцев 2016 года. Об этом сообщается на сайте министерства экономики региона.

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Согласно данным ведомства, в результате проведенной работы поставлено на налоговый учет 1 тыс. 179 предпринимателей, оформлено 13 тыс. 106 трудовых договоров, свыше 1 тыс. 300 работодателей увеличили или взяли на себя обязательство об увеличении размера зарплаты своим работникам.

По итогам работы межведомственной комиссии по налогам и сборам с января по ноябрь погашена задолженность в размере 556 млн. рублей.