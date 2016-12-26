Власти помогли «Пензастрою», выкупив здание на улице Пушкина под поликлинику Экономика

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что власти приняли решение выкупить за 43 млн. рублей здание на улице Пушкина, строительство которого осуществляла компания «Пензастрой», чтобы она могла расплатиться с долгами по зарплате и приобрести лифтовое оборудования для готовящихся к вводу в эксплуатацию домов.

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«Мы приобрели здание на улице Пушкина — рядом со вновь строящимся зданием управления МВД — за 43 млн. рублей с одной целью: помочь этой компании, чтобы она, получив эти деньги, расплатились по зарплате, приобрела лифты для установки и ввода в эксплуатацию жилых домов. Они это сделали. Часть денег направили на зарплату, заключили соглашение на приобретение лифтов», — сказал Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции в понедельник, 26 декабря.

Отвечая на вопрос о том, почему задолженность компании «Пензастрой» перед сотрудниками не отражена в общедоступных статистических данных, губернатор предположил, что это связано с тем, что организация не относится к крупным предприятиям.

По его словам, несколько другая ситуация с заводом «ЗИФ», где также есть крупные долги по зарплате, но Пензастат их не учитывает.

Иван Белозерцев пояснил, что это связано с регистрацией предприятия на территории Самарской области, однако, несмотря на это, проблема с задолженностью находится на контроле правительства Пензенской области.

Возвращаясь к покупке здания на улице Пушкина в Пензе, губернатор пояснил, что есть планы использовать его в качестве медучреждения.

«Для нас очень важно использовать это здание в будущем под детскую поликлинику. Вы видите, что район разрастается. […] Там поликлиника нужна, это правда», — резюмировал он.