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В Пензе активизировали работу по проекту строительства аквапарка

10:50 | 27.12.2016 | Экономика

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Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Члены рабочей группы, созданной на базе администрации Пензы, обсудили ряд вопросов, решение которых позволит ускорить начало реализации инвестиционного проекта по строительству аквапарка в сотрудничестве с китайскими партнерами.

Администрация Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В частности, были рассмотрены сроки проведения всех процедур и их очередность», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, комментируя итоги заседания, состоявшегося в минувший понедельник, 26 декабря.

В мэрии отметили, что в обсуждении проекта задействованы представители сразу трех управлений — экономического развития, муниципального имущества, градостроительства и архитектуры.

«По итогам заседания было принято решение подготовить план реализации инвестиционного проекта «Водный комплекс «Аквапарк» на русском и английском языках. Информация будет доведена до представителей китайской стороны», — сказали в пресс-службе.
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