В Пензе активизировали работу по проекту строительства аквапарка Экономика

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Члены рабочей группы, созданной на базе администрации Пензы, обсудили ряд вопросов, решение которых позволит ускорить начало реализации инвестиционного проекта по строительству аквапарка в сотрудничестве с китайскими партнерами.

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«В частности, были рассмотрены сроки проведения всех процедур и их очередность», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, комментируя итоги заседания, состоявшегося в минувший понедельник, 26 декабря.

В мэрии отметили, что в обсуждении проекта задействованы представители сразу трех управлений — экономического развития, муниципального имущества, градостроительства и архитектуры.

«По итогам заседания было принято решение подготовить план реализации инвестиционного проекта «Водный комплекс «Аквапарк» на русском и английском языках. Информация будет доведена до представителей китайской стороны», — сказали в пресс-службе.