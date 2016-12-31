Подписано соглашение между пензенским правительством и АО «Российский экспортный центр» Экономика

Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между правительством Пензенской области и АО «Российский экспортный центр».

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Документ нацелен на создание условий для развития экспортной деятельности предприятий Пензенской области.

«Сотрудничество с Российским экспортным центром позволит привлечь в регион дополнительные средства из федерального бюджета для финансирования мероприятий, включая бизнес-миссии, зарубежные выставки и маркетинговые исследования», — прокомментировал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) создан в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности РФ.

С начала 2016 года осуществлено функциональное объединение компаний Группы РЭЦ, в состав которой интегрированы АО «Российский экспортный центр», Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и АО Росэксимбанк.