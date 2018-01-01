Мэр Пензы призвал не допустить сбоев в работе по федеральным программам Экономика

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил активизировать работу в рамках федеральных программ, в которых город уже участвует или только планирует.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, перед муниципалитетом стоят задачи, связанные с реализацией целого ряда программ.

«В их числе — переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, строительство школы в микрорайоне Шуист, а также проект «Безопасные дороги», — уточнили в администрации Пензы.

В пресс-службе добавили, что в связи с этим вице-мэрам поручено проверить наличие необходимой документации для подтверждения финансирования в рамках соответствующих федеральных программ.