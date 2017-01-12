В мэрии Пензы разъяснили требования к размещению киосков и павильонов Экономика

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Разъяснение требований федерального и регионального законодательства, определяющего порядок размещения в Пензе нестационарных торговых объектов, стало главной темой встречи в мэрии, участниками которой стали собственники торгово-остановочных комплексов.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, внимание собравшихся обратили на нормативы, запрещающие размещение торговых объектов на остановках; на временный характер установленных в Пензе киосков; на условия заключенных с муниципалитетом договоров и основания для их расторжения; а также на требования к архитектурному облику и другие важные аспекты.

Кроме того, участникам встречи были предложены варианты альтернативного размещения нестационарных объектов: на муниципальных и частных торговых площадях, путем участия в аукционе на размещение киосков в отдаленных микрорайонах или с помощью работе на существующих 17 рынках и ярмарках.

Представители мэрии напомнили, что подробные требования, а также вся необходимая документация размещены на сайте администрации Пензы.